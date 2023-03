Michel Cymes s'entend-t-il bien avec Léa Salamé ? L'animateur en dit plus sur leur relation

Ils sont tous les deux issus d'univers complètement différents et pourtant, Michel Cymes et Léa Salamé ont uni leurs connaissances pour prendre ensemble les commandes de l'émission spéciale Santé en France : l'état d'urgence ? diffusée ce soir sur France 2. Ce programme vise à informer les Français sur l'état de notre système de santé actuel, notamment suite aux diverses crises traversées. Après un documentaire de 85 minutes, le duo atypique et inédit accueillera divers professionnels de santé en plateau pour un débat important.

Très heureux d'être aux côtés de Léa Salamé pour cette occasion, Michel Cymes a fait quelques confidences sur la relation qu'il entretient avec la journaliste auprès de nos confrères de TV Mag. "J'ai déjà été invité dans ses émissions, mais c'est la première fois que je vais co-présenter un programme avec elle", a-t-il expliqué dans un premier temps. Loin d'avoir la moindre appréhension à l'idée de se retrouver face à la célèbre présentatrice d'On est en direct, l'époux de Nathalie assure même qu'ils se connaissent depuis longtemps. "Je la connais, on est copains donc l'idée d'être ensemble est très agréable", a-t-il assuré.

On est très complémentaires

Selon le médecin, qui a récemment révélé avoir survécu à un cancer du rein, la journaliste et lui sont même parfaitement à même de faire équipe, ayant chacun des spécialités différentes. "Et puis, on est surtout très complémentaires. Je ne sais pas interviewer des politiques et Léa n'est pas médecin", a-t-il ajouté. En effet, dans ce documentaire de société, médecine et politique seront au coeur des débats. En fin de programme, le ministre de la Santé François Braun sera sur le plateau pour répondre aux questions des téléspectateurs et à celle de Léa Salamé.

Pour rappel, Michel Cymes présente également l'émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, en collaboration avec Adriana Karembeu et ce, depuis 2012. Il est également le père de trois garçons. Les deux premiers sont nés en 1997 et 1999 d'une première relation. La dernier, né en 2011, est le fruit de son amour avec sa femme Nathalie qu'il a épousée le 23 mai 2015.