Adriana Karembeu très agacée : cette mauvaise habitude de Michel Cymes qu'elle ne peut plus supporter

Depuis 2012 et la première diffusion de l'émission Les Pouvoirs extraordinaires du corps humain sur France 2, Adriana Karembeu et Michel Cymes forment un duo d'animateurs très complices. Amis dans la vraie vie également, le médecin et la célèbre mannequin ont pour habitude de se voir régulièrement, de s'échanger des SMS et même de s'appeler. Cependant, il semble que Michel Cymes ne soit pas un grand adepte du téléphone portable. Un petit détail a d'ailleurs le don d'agacer sa grande amie au plus haut point.

Dans le cadre d'un entretien accordé au Parisien et publié ce vendredi 9 décembre 2022, l'ancien acolyte de Marina Carrère d'Encausse s'est livrée sur ce léger point de friction. "Je ne réponds qu'aux numéros déjà enregistrés dans mon répertoire. Ça a le don d'agacer Adriana, qui masque son identité quand elle appelle", a-t-il révélé à nos confrères. Ainsi, la belle blonde est obligée de prévenir son ami en amont, chaque fois qu'elle souhaite le contacter. "Ça l'oblige à m'envoyer un SMS avant de me téléphoner pour me demander de décrocher...", a-t-il continué avec amusement. Pas de traitement de faveur donc ! Malgré sa notoriété, la Slovaque doit se plier aux exigences téléphoniques de l'animateur.

Une amitié qui dure

Contre toute attente, Michel Cymes et Adriana Karembeu se sont immédiatement bien entendus. Bien que venant chacun d'un monde différent, le médecin et la top modèle ont rapidement mis tout le monde d'accord à l'écran. "On partage des vacances avec nos familles. Michel est vraiment une très belle rencontre", assurait la maman de la petite Nina en 2019 auprès de TV Mag. D'ailleurs, elle n'hésite pas à contacter son ami dès qu'elle a besoin d'un avis médical. "Quand j'ai un souci d'ordre médical, j'appelle Michel en premier alors que ma mère est médecin... Il est toujours disponible et ne m'a jamais laissée tomber", déclarait-elle deux ans plus tard. Même s'il ne décroche pas du premier coup, Michel Cymes est donc un ami fidèle et ça, ça vaut de l'or.