Michel De Decker : Mort du chroniqueur de Secrets d'histoire

Triste nouvelle pour tous les aficionados d'Histoire. Michel de Decker est mort samedi 17 août à l'âge de 71 ans des suites d'un cancer, annonce le Parisien. L'écrivain et chroniqueur spécialisé d'Histoire de France était bien connu du grand public puisqu'il avait participé à plusieurs reprises à l'émission Secrets d'histoire, présentée par Stéphane Bern. L'animateur n'a pas manqué de réagir à cette douloureuse annonce sur son compte Twitter. Il y écrit : "Bien triste nouvelle ! Michel de Decker était un passionné d'Histoire, merveilleux conteur dans Secrets d'histoire. Il nous manquera terriblement. Pensées émues pour ses proches et sa famille."

Auteur d'une quarantaine d'ouvrages, Michel de Decker était incollable aussi bien sur Guillaume Le Conquérant que sur Marie-Antoinette et Victor Hugo. En cinquante ans de carrière, il a travaillé pour de nombreux médias, dont France Inter, France Bleu et France Télévisions, et ses ouvrages parus aux éditions Perrin, Pygmalion ou encore Michel Lafon ont marqué le monde littéraire de façon indélébile. On retiendra notamment 12 corsets qui ont changé l'histoire, Hugo, Victor pour ces dames et Le roman vrai de Ninon de Lenclos.