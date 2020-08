Michel Drucker : Courriers, argent... sa belle histoire avec Bernadette

Depuis plus de cinquante ans, Michel Drucker fait fondre les coeurs de ses admiratrices à la télévision, en librairies et même sur scène. De longue date, il est aussi dans le coeur de Bernadette Martinel. Une femme qu'il apprécie énormément et avec laquelle il entretient un échange épistolaire.

Dans Libération du 9 août, le journal s'est penché sur le rapport qu'entretient Michel Drucker avec sa ville de naissance, Vire, dans le Calvados. Une ville qu'il décrit dans son livre Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ? et dont la salle de spectacles porte son nom ! A Vire, Michel Drucker (77 ans) a une fervente supportrice : Bernadette Martinel. Son ancienne nounou compte beaucoup pour lui et il se plie en quatre pour lui être agréable. Il lui aurait ainsi permis d'avoir une photo dédicacée de son ami Nicolas Sarkozy, torse nu. Les deux complices s'écrivent également régulièrement nous apprend le journal. Enfin, l'animateur de Vivement dimanche est aussi du genre généreux, financièrement.

Auprès de Libé, Bernadette a raconté une petite anecdote sur le sujet. "C'était un jour où il est venu prendre le petit-déjeuner à la maison avec des amis avant de repartir. Il m'a fait un signe discrètement et m'a laissé une enveloppe avec de l'argent", a-t-elle relaté. De l'argent avec lequel elle a ainsi pu s'offrir une bague qu'elle porte toujours. Voilà de quoi renforcer un peu plus encore l'immense popularité de l'animateur du service public. Bernadette Martinel caresse un ultime rêve lié à Michel Drucker : la création d'une partie de sa maison en dancing. "Michel pourrait ramener des amis", dit-elle. Avec le carnet d'adresses que possède ce dernier, sa piste de danse pourrait effectivement voir du beau monde !