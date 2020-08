Michel Drucker à Ramatuelle, pour un spectacle complètement fou

Michel Drucker est un peu comme chez lui au Festival de Ramatuelle. Le célèbre animateur de 77 ans s'y rend depuis des années, en tant que spectateur le plus souvent, mais il investit aussi parfois la scène. On se souvient qu'il y avait joué son one man show Seul.....avec vous en 2017.

Dimanche 9 août 2020, la star de Vivement dimanche (France 2) a profité de l'avant-dernière représentation sur la scène de Verdure. Ce soir-là, c'est la troupe The Opéra Locos qui s'est produite, un spectacle ultra vivant mêlant maquillages et reprise, avec humour, des plus grands "tubes" de l'opéra. La troupe est portée par cinq chanteurs lyriques qui savent réveiller le public. Michel Drucker en faisait partie.