Vivement dimanche : Antoine Duléry et Arnaud Tsamère face à Michel Drucker

Les tournages de Vivement dimanche continuent de s'enchaîner chaque semaine. Après les filles de Marie Laforêt, Laurent Gerra ou encore la fratrie de chanteurs Fanny et Tom Leeb, Michel Drucker reçoit ce dimanche 26 juillet 2020 deux nouvelles personnalités bien connues du grand public.

Dans un premier temps, le célèbre animateur de 77 ans va s'entretenir avec le comédien Antoine Duléry, qui croule sous les projets. Le 30 juin dernier, il faisait son grand retour sur le petit écran dans deux épisodes inédits de la série Crimes parfaits (France 3), qu'il a tournés en Bretagne, sa région de coeur. Un retour sur les plateaux de tournage après un confinement pendant lequel il n'a pas chômé puisqu'il a eu le temps d'écrire son livre, Imit'acteur, qui sortira en novembre prochain et dans lequel il retrace ses 40 ans de carrière. Et ce n'est pas tout, Antoine Duléry est sollicité de toute part puisqu'il est attendu sur pas moins de trois tournages au cours de l'été. Un pour Maison de retraite, où il partagera la réplique avec Kev Adams, un autre pour un film franco-japonais de Slony Sow et encore un pour un téléfilm de TF1 qui se passe dans le milieu du poker à Monaco. Pour couronner le tout, le père de famille de 60 ans espère pouvoir remonter sur scène avec son spectacle Antoine Duléry fait son cinéma. Une actualité qu'il évoquera donc avec Michel Drucker.

En seconde partie de l'émission, l'animateur retracera le parcours de l'humoriste Arnaud Tsamère. Après trois one-man shows réussis, il fait son retour en solo sur scène et prépare activement son nouveau spectacle, intitulé 2 Mariages et 1 Enterrement. Un spectacle qu'il compte jouer en province avant d'arriver dans la capitale en 2021. 2 Mariages et 1 Enterrement évoquera les quatre dernières années de la vie d'Arnaud Tsamère qu'il résume par la question suivante : "Comment faire rire quand on tombe lentement dans la dépression ?"

Le dessinateur Emmanuel Chaunu, grand complice de Michel Drucker, sera lui aussi de la partie.

Rendez-vous dès 14h20 sur France 2 ce dimanche 26 juillet 2020 afin de suivre Michel Drucker et ses invités dans Vivement dimanche.