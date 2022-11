Michel Drucker "en freestyle" dans Quelle époque ! : Léa Salamé stupéfaite par son conseil sur son célèbre couple

Au courant de l'été 2020, Michel Drucker a été hospitalisé dans le secret le plus total dans un hôpital parisien. Le célèbre animateur de 78 ans a dû y être opéré à coeur ouvert. Une intervention inquiétante qui avait pour but de lui déboucher les artères et ainsi, éviter l'infarctus. Mais heureusement, Michel Drucker s'en est très bien sorti ! En quelques mois seulement, il faisait même son retour à l'antenne avec son émission phare Vivement dimanche, un rendez-vous qu'il continue de donner mais sur France 3 depuis la rentrée dernière.

En parallèle, ce boulimique du travail a mis en place une nouvelle pièce de théâtre intitulée De vous à moi. Il s'agit d'un spectacle très intime pour l'animateur de 80 ans qui y évoque ces dernières années compliquées et ses pépins de santé. C'est à ce propos qu'il était invité de Quelle époque ! ce samedi 19 novembre. Michel Drucker a au passage eu l'occasion de se confier sur sa très longue carrière. De quoi pousser la présentatrice Léa Salamé a lui demander quelques conseils pour avoir un tel parcours. Mais cette dernière ne s'attendait sans doute pas à en recevoir de ce genre !

Léa Salamé choquée par Michel Drucker

En effet, Michel Drucker a jugé opportun de lui déclarer : "Levez-vous un petit peu plus tard". Un conseil qui fait directement référence au poste de matinalière de Léa Salamé sur France Inter. Si elle a reconnu qu'elle "aimerait bien" pouvoir faire des grasses matinées, la journaliste assure être toujours très heureuse de co-animer l'émission de radio avec son acolyte Nicolas Demorand.

Mais Michel Drucker n'en démordait pas. "Mais levez-vous un petit peu plus tard parce que, la matinale c'est épuisant, et puis vous allez perdre votre mari", lui a-t-il lancé, provoquant la stupéfaction de Léa Salamé, en couple avec Raphaël Glucksmann. Il s'est alors expliqué : "Une femme qui se lève à 4 heures du matin, ce n'est pas raisonnable". Des propos qui ont beaucoup fait rire la principale intéressée. "Il est complètement en freestyle", a-t-elle rétorqué, hilare.

Du côté des audiences, Quelle époque ! a encore une fois dépassé le million de téléspectateurs. D'après Puremédias, ils étaient 1,08 million de personnes derrière leurs écrans (16,4%).