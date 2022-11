Vivement dimanche : Michel Drucker face à celui qui pourrait le remplacer, "un petit jeune très doué"

Michel Drucker donne encore une fois rendez-vous sur France 3 à ses fidèles téléspectateurs pour un nouveau numéro de Vivement dimanche ce 20 novembre 2022. Pendant 1h30, l'animateur va recevoir plusieurs artistes et débriefer de leur actualité. En première partie, il rendra hommage à l'un des acteurs les plus emblématiques du cinéma, à savoir Jean Gabin. Pour l'occasion, il recevra deux de ses enfants : Mathias Moncorgé et Florence Moncorgé. Emmanuel Chanu revisitera en dessins la vie et la carrière de Jean Gabin.

En seconde partie, Michel Drucker accueillera sur son plateau Cyril Feraud qui sort son livre Une année en régions avec vous. Une belle rencontre entre les deux hommes et particulièrement pour la nouvelle figure de France 3 qui n'avait pas manqué d'éloges au sujet de son cadet et qui le pressentait comme son potentiel remplaçant. En effet, dans l'émission En aparté (Canal+) en février 2022, Michel Drucker déclarait : "Il y a un petit jeune sur France 3 que je trouve très doué. Celui qui fait Slam. Cyril Féraud. Lui, je le trouve très doué. Et il a une chose que les autres n'ont pas c'est que, alors qu'il a l'air d'un gamin, d'un adolescent, il plaît à la fois aux jeunes de sa génération, il est à la fois le gendre idéal, le petit-frère idéal, le fiancé rêvé, et le petit-fils idéal. C'est très très rare d'avoir les jeunes, les moins jeunes et les seniors et lui, il réunit tout ça".

Changement de registre ensuite avec les arrivées de José Garcia et André Dussollier. Les acteurs feront ensemble la promotion de leur nouveau film, le thriller Le Torrent, à découvrir au cinéma dès le 30 novembre prochain. Roberto Alagna fera aussi le déplacement pour parler de son actualité. Le ténor doit rendre hommage à Luis Mariano au Casino de Paris le 30 décembre prochain. Enfin, l'humoriste Jacques Mailhot défendra ses mémoires Sourire(s) en coin, mémoires d'un chansonnier.