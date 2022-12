Michel Drucker face à Stone et son mari pour un merveilleux concert, Frédéric François aussi présent

Ce lundi 5 décembre 2022 au Casino de Paris, Michel Drucker, qui connait toujours un immense succès avec son émission Vivement dimanche, assistait au concert de Frédéric Zeitoun. Il a notamment été aperçu, depuis son siège, en train de converser avec Roland Romanelli, célèbre musicien, principalement connu pour ses musiques de films et pour avoir été l'un des principaux collaborateurs de Barbara, Jean-Jacques Goldman, Vladimir Cosma, Guy Béart, Leny Escudero ou encore Francis Lai. Non loin d'eux se trouvait le chanteur-compositeur italo-belge francophone Frédéric François, auteur de grands classiques de la chanson comme Je t'aime à l'italienne en 1985 ou plus récemment A tous ceux qu'on aime, en 2016.

Notons également la présence à cet événement d'Annie Gautrat, plus connue en tant que "Stone", qui était son nom de scène lorsqu'elle formait ce superbe duo musical avec le regretté Eric Charden dans les années 1970 et 1980. Dans une tenue colorée, notamment composée d'une veste et d'un pantalon de couleur bleu ainsi que d'un long foulard rouge, ce qui contrastait beaucoup avec les tenues de ses collègues qui étaient bien plus sobres, elle était accompagnée de son mari Mario d'Alba.

Du beau monde

La pianiste Maire-Paule Belle, révélée aux yeux du grand public pour sa chanson La Parisienne, en 1976, ainsi que pour son interprétation de certaines chansons de Barbara depuis 2001, a également répondu présent. Tout comme le comédien Laurent Petitguillaume, également reconnu pour ses talents en tant qu'animateur, que ce soit sur Skyrock ou RTL par le passé, et dernièrement sur France Bleu.

Tous étaient donc réunis pour ce concert de Frédéric Zeitoun, lui qui a été parolier pour de grands artistes, comme Carlos, Michèle Torr, Hugues Aufray, Lorie, Louis Bertignac, Frédéric François - présent donc pour son concert - ou encore Enrico Macias, dont il avait assuré la première partie de son concert à l'Olympia en 2016. Car oui, s'il est connu pour ses textes, Frédéric Zeitoun est également chanteur. En 2019, soit trois ans après avoir sorti son premier album intitulé Le petit juif à roulettes, il dévoilait son nouveau projet, nommé Duos en solitaire, sur lequel figurent notamment les voix de Charles Aznavour, de Linda Lemay, d'Yves Duteil ou encore de Michel Fugain. Son dernier album en date (mai 2021) s'intitule J'aimerais.