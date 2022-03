Michel Drucker : Sa petite-fille Rebecca, star d'un magazine très populaire !

Voilà une famille qui ne cesse de faire parler d'elle. Alors que Michel Drucker est vissé sur son siège rouge tous les dimanche depuis des années sur France 2, sa petite-fille, Rebecca Château, est à son tour à la Une des titres de presse. Ou presque. La jeune femme, comédienne, modèle et danseuse, a pris la pose pour la nouvelle rubrique "Une fille, un style" du magazine Cosmopolitan, comme elle l'a révélé sur son compte Instagram. "Trop heureuse", écrit-elle enthousiaste dans la légende de sa publication.

Rebecca Château est la fille de Stéphanie Jarre, elle-même fille du compositeur Maurice Jarre et de Dany Saval. Cette dernière a épousé Michel Drucker en 1973 et le présentateur a adopté Stéphanie, l'intégrant pour toujours à sa propre famille. C'est donc avec grande fierté qu'il feuillettera les pages en papier glacé du magazine Cosmopolitan. Après tout, l'animateur de Vivement dimanche est très proche de sa petite-fille, grâce à qui il a dépassé de terribles épreuves.

Je pensais à ma femme, à ma fille, à ma petite-fille

En septembre 2020, Michel Drucker a eu recours à un triple pontage. Il est resté neuf heures et demi sur la table d'opération et est resté endormi 15h à cause de l'anesthésie générale. S'il avait attendu plus longtemps avant de se rendre à la clinique, il aurait dû subir une amputation du bas de la jambe droite. Et malgré la pandémie de Covid-19, et l'impossibilité pour les proches de se rendre à l'hôpital, Rebecca Château a donné un coup de pouce à son grand-père à distance. "Je pensais à ma femme, à ma fille, à ma petite-fille", confiait le pilier de France 2 au magazine Gala.