Michel Drucker : Ses aventures, à peine majeur, avec des femmes plus mûres, "elles avaient plus de..."

Michel Drucker n'a eu qu'une seule épouse : la belle Dany Saval, qu'il a épousé à Las Vegas en juillet 1973. Malgré tout, l'animateur a connu bien d'autres femmes avant elle. Mais ces histoires ont été brèves et sans lendemain. Cancre à l'école, le célèbre animateur qui n'a jamais eu d'enfants mais en a adopté deux, a appris la vie grâce aux gens. Très tôt, il a côtoyé des gens plus âgés que lui, y compris les femmes. Dans son livre intitulé Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ? et paru en 2007 aux éditions Robert Laffont, il s'est confié sans filtre...

Avant même d'être majeur, Michel Drucker flirtait avec des femmes bien plus mûres que lui. Sans détour, il dévoile avoir eu des relations avec plusieurs trentenaires. "À dix-sept ans, les personnes plus mûres que moi m'attirent. Ce n'est pas un hasard si mes premières aventures, je vais les vivre avec des femmes de plus de trente ans, comme dans la belle chanson de Pascal Sevran et Pascal Auriat 'Il venait d'avoir dix-huit ans', écrite pour Dalida", explique-t-il. Des relations sur lesquelles il ne s'est pourtant pas éternisé, préférant plutôt aborder ce qu'elles lui ont apporté.

J'ai appris des gens

Grâce à cet entourage globalement plus mature que lui, Michel Drucker s'est forgé une curiosité et une vivacité d'esprit que l'on apprend pas dans les livres. "Je suis né en arrivant à la télévision à vingt ans. Elle aura été mon bac, mon université, mon agrégation, une école de vie et enfin une profession. De huit à dix-huit ans, j'ai survécu sans rien apprendre sauf ce qu'on ne trouve pas dans les livres : j'ai appris les gens. Les autres. Les rapports humains. J'ai toujours aimé entendre, voir, comprendre", expliquait-il quelques lignes plus tôt.

Il faut dire que le jeune Michel n'a jamais eu de goût particulier pour l'école. Depuis toujours, sa ligne de conduite consiste à rencontrer des gens et ouvrir son esprit. "À l'abstraction des études, je préfère l'expérience du terrain. Pour apprendre, je dois rencontrer quelqu'un, j'ai besoin d'un visage, d'une image, d'une parole. Mon goût des autres est venu de là, tout de suite", a-t-il conclu. La meilleure des écoles : la vie, tout simplement...