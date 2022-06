Michel Drucker victime d'une arnaque : une sacrée somme volée, son majordome porte plainte !

Coup dur pour Michel Drucker. Comme le rapportent nos confrères du Parisien ce lundi 27 juin 2022, l'animateur de 79 ans a été victime d'une arnaque bien rôdée. L'escroc lui a soutiré 10 000 euros ! Sans plus attendre, la star qui a récemment fait ses adieux à Vivement dimanche (France 2) a déposé plainte.

Tout a commencé vendredi 24 juin 2022. Michel Drucker a été joint par téléphone par un pseudo agent bancaire qui s'est alors présenté comme "agent du service des fraudes de la banque" BNP Paribas, où le septuagénaire a ses comptes. Ce dernier, qui annonce l'urgence dans la conversation, lui indique être inquiet à propos d'une "opération frauduleuse d'un montant de 10 000 euros" sur son compte. Cette opération aurait été faite "vers la Côte d'Ivoire".

Face à ce faux banquier, Michel Drucker a cédé. L'arnaqueur lui révèle ainsi comment annuler cette supposée opération frauduleuse : il suffit de faire deux virements à distance, l'un de 7500 euros et l'autre de 2500 euros. Cette figure emblématique du paysage audiovisuel français accepte. L'argent part... et ne revient jamais. Du moins, pour l'instant. Car au moment où il a raccroché avec l'escroc, Michel Drucker a réalisé avoir été victime d'une arnaque. Sans plus attendre, il a pris la décision de porter plainte. Certainement sonné, il n'a pas pu alerter la police lui-même. C'est, toujours selon nos confrères du Parisien, le majordome de la star qui a poussé la porte du commissariat du VIIe arrondissement de Paris. Aux dernières nouvelles, l'enquête se poursuit.

Cette affaire, Michel Drucker s'en serait bien passé. En plus de la somme dérobée, il subit là un préjudice moral. D'autant plus qu'il ne jouit pas d'une santé de fer. Ces derniers mois, l'amoureux de Danny Saval a cru au pire. Il faut dire qu'il a enchaîné les soucis, entre son endocardite infectieuse, son triple pontage puis l'infection de sa cicatrice. "C'est un petit miracle quand même. J'ai cru à un moment donné que je n'irais pas au bout de ce voyage, que je le termine avec des séquelles. C'était ça ma grande angoisse", avait-il confié dans Sept à Huit en janvier dernier.