Michel Le Royer est mort

C'est une triste nouvelle qui touche le cinéma français ce vendredi, en ce matin de César : Michel Le Royer nous a quittés, à 89 ans. L'acteur, chevalier de la Légion d'Honneur, est décédé dans la matinée à Paris, selon son fils Guillaume. A l'aube de ses 90 ans, il laisse derrière lui une longue carrière au cinéma, à la télévision et dans le doublage.

Mais c'est au théâtre que Michel Le Royer a surtout fait ses armes ! Entré à la Comédie Française en 1957, il en est resté pensionnaire pendant 5 ans, jusqu'en 1962 et a ensuite continué à monter sur scène jusqu'en 2016. Durant sa carrière, il a impressionné en jouant les plus grandes pièces du monde (Roméo et Juliette, Ruy Blas, Bérénice, Cyrano de Bergerac...) et a participé de nombreuses fois à l'émission de télévision Au théâtre ce soir.

L'un de ses rôles les plus marquants a d'ailleurs été joué à la télévision, dans le feuilleton en quatre épisodes Le Chevalier de la Maison Rouge, sorti en 1963. Celui-ci racontait l'histoire d'un groupe de royalistes tentant de libérer Marie-Antoinette et son fils après l'exécution de Louis XVI. Cette mini-série franco-italienne lui avait apporté la célébrité, grâce à son jeu et à son physique agréable, et lui a permis de décrocher de nombreux autres rôles.

Détestant qu'on lui dise qu'il était "joli garçon", car on "n'imaginait pas un Roméo avec le nez cassé", il reconnaissait dans une interview au Point qu'il n'avait pas toujours fait les bons choix. "J'étais un bel insecte qui s'est brûlé à plusieurs lampes. Je n'ai pas toujours poussé les bonnes portes, ni fait les bons choix", avait-il expliqué, lucide.

Depuis le début de sa carrière, le comédien était également plutôt actif dans le doublage. Dès les années 60 et jusqu'en 2018, il a prêté sa voix aux plus grands comédiens du monde entier. L'un de ses rôles les plus connus ? Celui de Saroumane, dans la trilogie du Seigneur des Anneaux et dans deux films du Hobbit.

Il était en effet l'une des voix françaises principales du comédien Christopher Lee, mort en 2015 et qu'il avait doublé 9 fois. Il était également l'une des voix françaises de l'acteur Warren Beatty, notamment en 1961 dans Le Visage du Plaisir et La fièvre dans le sang. Devenu enseignant de théâtre dans une école lyonnaise, il avait longtemps vécu à Levallois-Perret et s'était même engagé en politique, devenant adjoint à la culture aux côtés de Patrick Balkany.