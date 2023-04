Michel Leeb : Sa fille Elsa enceinte et proche de l'accouchement, superbes photos topless

Mariée à son chéri depuis le 24 septembre dernier, le couple s'était dit "oui" au cours d'une magnifique cérémonie célébrée à Oppède, dans le Lubéron. "Une date dont on se souviendra. Merci du fond du coeur à notre famille si aimante, nos amis en or si précieux, nos témoins inégalables, nos frères et soeurs indispensables [dont Fanny et Tom Leeb, NDLR.] Merci pour tout votre amour ! Tout ceci c'est grâce à vous !", avait confié la jeune femme où elle dévoilait des clichés de leur union dans un post Instagram.

Une année 2023 riche en émotions pour Michel Leeb qui est remonté sur scène dans la pièce Les Pigeons au Théâtre des Nouveautés de Paris depuis le 19 janvier. Il partage la scène avec Francis Huster, Chloé Lambert et Philippe Vieux. Le pitch ? Serge et Bernard, acteurs de second plan, la soixantaine, habitués aux troisièmes rôles, sont amis depuis longtemps . Ils ont débuté ensemble il y a 40 ans, mais n'en restent pas moins rivaux. Convoqués en même temps pour le casting d'un film, ils sont à la fois surpris et contents. En attendant de passer l'audition, ils discutent, évoquent leurs souvenirs , se taquinent... Mais quand on leur apporte le texte de l'audition tout bascule. Une comédie entre rires et émotion.