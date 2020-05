Michel Piccoli fâché avec sa fille aînée avant sa mort : "Nous sommes froissés"

Il était une figure du cinéma français : le 12 mai 2020, l'acteur Michel Piccoli est mort des suites d'un accident cérébral, à l'âge de 94 ans. Dans le communiqué transmis au nom de son entourage par Gilles Jacob, ami du comédien et ancien président du Festival de Cannes, il est indiqué qu'il "s'est éteint dans les bras de sa femme Ludivine et de ses jeunes enfants Inord et Missia". Une précision qui exclut dont sa fille aînée Anne-Cordélia, née de son premier mariage avec l'actrice Éléonore Hirt, décédée en 2017.

Dans une autobiographie qu'il avait écrite en 2015, J'ai vécu dans mes rêves (éditions Grasset), Michel Piccoli s'était confié sur sa relation compliquée avec son aînée : "Il n'est pas facile d'en parler, car nous sommes froissés et j'ignore ce qu'elle devient, avait-il expliqué. Nous ne nous sommes pas revus depuis longtemps, je sais seulement qu'elle a eu trois enfants." L'acteur révélé dans Le Mépris avait épousé Éléonore Hirt en 1954, avant de divorcer et de se marier avec Juliette Greco en 1966. Après son second divorce, en 1977, Michel Piccoli s'est marié pour la troisième fois en 1978 avec la scénariste Ludivine Clerc. Ensemble, ils ont adopté deux enfants d'origine polonaise : Inord et Missia.