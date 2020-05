Mort de Michel Piccoli : l'hommage de Brigitte Bardot, sa partenaire du Mépris

Ce lundi 18 mai, la famille de l'acteur Michel Piccoli a annoncé sa mort survenue le 12 à la suite d'un accident cérébral. Une disparition qui bouleverse le monde du cinéma, à commencer par l'actrice Brigitte Bardot. Depuis sa maison de Saint-Tropez, la star a salué sa mémoire.

"Il avait du talent, de l'humour, et il aimait mes fesses. Nous avons interprété Le Mépris, mais partagé une grande estime réciproque. Les derniers embruns de la Nouvelle Vague l'ont emporté, me laissant seule sur la plage abandonnée", a réagi Brigitte Bardot, dans un communiqué adressé à l'AFP, après l'annonce de la mort de Michel Piccoli, son partenaire dans le film culte Le Mépris, de Jean-Luc Godard, sorti au cinéma en 1963.

Le film, adaptation du roman du même nom de l'écrivain Alberto Moravia publié en 1954, avait révélé Michel Piccoli auprès du grand public. Avec Brigitte Bardot, ils avaient tourné une scène devenue mythique et qui continue aujourd'hui encore de faire vibrer les cinéphiles et d'amuser les humoristes qui s'en servent pour des parodies. En ouverture du Mépris, on retrouve ainsi Brigitte Bardot, allongée nue sur un lit, qui énumère les parties de son corps sous le regard amoureux de Michel Piccoli. À la clef, un dialogue inoubliable sur une musique de Georges Delerue : "Tu vois mon derrière dans la glace ? Oui. Tu les trouves jolies, mes fesses ? Oui, très", peut-on notamment entendre.

Le film relate la désagrégation du couple, à l'occasion d'un tournage en Italie sur lequel travaille le personnage interprété par Michel Piccoli, un scénariste.

Avec une filmographie très impressionnante de plus de 150 films, en soixante ans de carrière, Michel Piccoli était devenu une figure emblématique du cinéma français. L'acteur a reçu des prix prestigieux, notamment au Festival de Cannes pour Le Saut dans le vide en 1980 et à la Berlinale pour Une étrange affaire en 1982.