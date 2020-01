Michel Platini grand-père : "J'ai un petit-fils autiste"

Le nom de Michel Platini est souvent cité lorsqu'il s'agit de la Fifa (avec qui les relations sont particulièrement tendues) ou plus largement de football. L'ancien joueur de 64 ans n'est pas seulement un passionné de ballon rond, mais également de cinéma. C'est pourquoi il est l'invité d'honneur du 7e festival Sport, littérature et cinéma qui a ouvert ses portes le 29 janvier 2020 à l'Institut Lumière de Lyon et s'achève le 2 février.

À l'occasion de l'ouverture du Festival, L'Équipe lui a consacré un article dans son édition du 29 janvier "Platoche'fait son cinéma". Il y est question des films et de personnages de cinéma que Michel Platini affectionne tout particulièrement. Celui qui détient trois Ballons d'or (1983, 1984 et 1985) a avoué avoir été bouleversé par le dernier film qu'il a vu, Hors-normes d'Olivier Nakache et Éric Toledano. Le long métrage avec Vincent Cassel et Reda Kateb s'intéresse à l'histoire de deux hommes, Bruno et Malik, qui travaillent depuis plus de vingt ans avec des enfants et des adolescents autistes. Un sujet qui parle à Michel Platini et pour cause : "Ça m'a beaucoup touché, car j'ai un petit-fils autiste, a expliqué l'ancien footballeur. Je trouve très bien qu'un film aussi émouvant raconte l'histoire de ces gamins qui sont vraiment hors norme."

Les confidences de Michel Platini sur son petit-fils et sur sa famille se sont arrêtées là. Il n'a pas révélé s'il s'agissait du fils de sa fille Marine ou de celui de son fils Laurent, tous deux nés de son amour pour sa femme Christèle Bigoni.