Michel Polnareff de retour : annonce surprise... et un brin loufoque !

En manque de son public, Michel Polnareff s'apprête, à sa façon, à dévoiler le fameux "monde d'après". Son spectacle, Polnarêves, se tiendra les vendredis et samedis en live immersif. On imagine donc que l'artiste de 77 ans participera au show, à distance.... depuis sa demeure. Après tout, la pandémie de Covid-19 continue à faire des victimes et très tôt dans sa carrière, il s'était déjà isolé chez lui pendant deux ans pour moins que ça, 800 jours et 800 nuits dans la chambre 128 du palace du Royal Monceau à Paris, à cause d'une double cataracte brune. Espérons qu'il retrouvera les planches sans attendre autant...