Michel Polnareff en manque de son "pubis" : son hilarant fail sur Twitter

Outre sa longue carrière dans la chanson, Michel Polnareff est également connu pour ne pas avoir la langue de bois. En effet, ce dernier ne se prive jamais pour dire ce qu'il pense. Notamment lorsque certains artistes l'ont critiqué par le passé. Il était toujours au rendez-vous pour répliquer de plus belle. Mais plus récemment, dans la soirée du samedi 26 juin 2021, l'artiste de 76 ans a fait une faute de frappe qui a beaucoup amusé les internautes.

D'ores et déjà très impatient à l'idée de rejouer sur scène, le père de Louka s'est saisi de son téléphone pour communiquer à sa communauté à quel point son public lui manque. Car suite à la crise sanitaire, ce dernier n'a pas chanté devant un public depuis de longs mois. Mais manque de bol, son correcteur automatique était également de la partie. Ainsi, au lieu de leur adresser un message absolument touchant, ce dernier a ainsi écrit : "Mon pubis me manque !!!". Un texte un peu saugrenu qu'il aurait pu éviter. De leurs côtés, les internautes se sont aperçus de son erreur et ont, pour la plupart, répondu à son tweet avec des réponses savoureuses.