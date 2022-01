Michel Polnareff en "expérience immersive" : il dévoile les détails du Polnarêves !

Depuis ses derniers concerts donnés en 2016, Michel Polnareff n'a plus retrouvé son public en vrai. Deux ans plus tard, il publiait cependant un très attendu album intitulé Enfin ! au succès commercial modeste ; il a été certifié or. Mais les fans de l'Amiral sont toujours bel et bien présents et nul doute qu'ils seront ravis de découvrir Polnarêves, une expérience immersive.

C'est depuis son salon, en Californie où il vit, que Michel Polnareff donnera un show immersif à partir du 5 mai au Palace à Paris. Ce sera donc "un piano-voix à distance, ce n'est pas du streaming, c'est vraiment en direct, durée de 45 à 50 minutes, oui de mon salon", précise-t-il sur RTL. Interagir avec le public "est prévu, la technique doit être très, très, très subtile, il faut que je sois loin mais près et que je puisse jouer avec le public parce j'adore ça", poursuit-il à la radio. "Je serai là à travers des écrans en 360° de chez moi dans les écrans 360° du Palace (...) Ça va être complètement interactif. Il y a même un truc que j'adore, c'est les murs qui parlent. J'appelle ça les murs qui murmurent", dit-il avec un véritable enthousiasme.

Auprès du Parisien, l'interprète des tubes La Poupée qui fait non, On ira tous au paradis, Lettre à France ou encore Goodbye Marylou a donné d'autres détails sur ce show unique. "Il y aura un mélange d'exposition et de live. Vous allez entrer dans ma tête, tout sera virtuel, avec des images inédites, et certains jours, j'accueillerai le public chez moi, je jouerai pour eux en direct, avec une grande interaction", a confié Michel Polnareff. "L'idée est née il y a seulement deux-trois mois, c'est un travail monumental, qui m'occupe jour et nuit avec les équipes en France (...) C'est une première mondiale. Et une solution quelle que soit la situation médicalo-pharmatico-politico-financière qui sera en vigueur en mai", ajoute-t-il en référence à la pandémie de coronavirus qui a sévèrement bousculé le monde de la culture.

Michel Polnareff va donc se plonger intensément dans la préparation de ce show qui devrait ravir ses fidèles admirateurs.