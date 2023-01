Michel Polnareff, son fils Louka a déjà 12 ans : jambes élancées, style impeccable, un vrai petit homme !

Devenir papa à 66 ans n'était pas forcément dans ses projets. Et pourtant, Michel Polnareff est le plus heureux des hommes depuis que le petit Louka est entré dans sa vie. L'enfant n'est d'ailleurs plus si "petit" que ça puisqu'il vient de célébrer son anniversaire... il a 12 ans, déjà. Le jeune adolescent, né le 28 décembre 2010, vient effectivement de souffler ses bougies entouré des siens et a même eu droit à un très joli hommage, sur les réseaux sociaux, rédigé des mains protectrices de sa maman Danyellah.

Je serai toujours là pour t'aimer, te protéger et te guider

Sur son compte Instagram, la compagne de Michel Polnareff a effectivement partagé un diaporama vidéo composé de différentes photographies de Louka, capturées à différents âges. C'est fou comme il a grandi ! "Mon Amour, un beau jour le bonheur inouï est arrivé, écrit Danyellah, sous le coup de l'émotion. Ce jour-là, tu es arrivé, tu es né. Je suis devenue riche d'un merveilleux trésor; tu es mon ange, et ma fierté ! Je te regarde quand tu dors, quand tu ris et quand tu es triste aussi. Tu es mon fils adoré, et sache que je serai toujours là pour t'aimer, te protéger et te guider. Happy XII." On ignore s'il a été couvert de cadeaux ce jour-là, mais nul doute qu'il a été couvert d'amour !