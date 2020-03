Michel Roux : Mort du chef star, embauché par Elizabeth II

Avant Philippe Etchebest, Cyril Lignac ou Jean Imbert, le monde de la cuisine a connu une autre star dans ses rangs : Michel Roux. Malheureusement, il ne sortira plus sa toque et son tablier. La presse anglaise rapporte que le chef est mort mercredi 11 mars, chez lui à Bray, dans le Berkshire.

Michel Roux, qui était né en avril 1941 à Charolles en Saône-et-Loire, avait 79 ans. Il est mort des suites d'une fibrose pulmonaire idiopathique, une maladie chronique qui se caractérise par la dégradation progressive des fonctions pulmonaires. Le Mail Online précise que le chef est mort entouré de sa famille. Il avait posé ses valises au Royaume-Uni en 1967 pour suivre son frère, lui aussi cuisinier.

"C'est avec une grande peine que la famille Roux annonce la mort de notre bien-aimé grand-père, père, frère et oncle, Michel Roux. OBE [Officer of the Order of the British Empire, soit Officier de l'Ordre de l'Empire britannique, NDLR]. La famille souhaite remercier tout le monde pour le soutien apporté pendant sa maladie. Bien que nombre d'entre vous partagent cette grande perte, nous demandons le respect à la vie privée pour la famille en cette période difficile", ont fait savoir ses enfants Alain, Francine et Christine.

Michel Roux avait notamment ouvert le restaurant Le Gavroche à Londres, en 1967, avec son frère Albert. Cet établissement avait été le premier restaurant britannique à obtenir une étoile au guide Michelin, en 1974. En 1982, il recevait trois étoiles. Par la suite, les deux frères avaient ouvert un second établissement, The Waterside Inn. Face au succès, ils montent un empire et lancent même une bourse, la Roux Brothers Scholarship. Dans leurs établissements, ils forment plusieurs chefs, dont un certain... Gordon Ramsay.

Michel Roux et son frère s'étaient également illustrés chez nos voisins en étant choisis pour cuisiner le repas du 70e anniversaire de la reine Elizabeth II au château de Windsor, en 1996. Michel Roux avait également été consultant de British Airways et de Celebrity Cruises, tout en apparaissant régulièrement dans diverses émissions culinaires. Au cours de sa carrière, il a reçu plusieurs distinctions : Meilleur Ouvrier de France Pâtissier, chevalier de l'Ordre national du mérite, officier du Mérite agricole, chevalier de l'Ordre des arts et des lettres Hors de France, officier de l'Ordre de l'Empire britannique, docteur honoris causa des arts culinaires par l'université de Rhode Island...