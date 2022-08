Michel Sardou en froid avec Johnny Hallyday : " J'ai dit une connerie... On ne s'est plus parlé après"

Michel Sardou s'est exprimé, pour la première émission de la nouvelle saison de l'émission de Touche pas à mon poste, sur son altercation connue de tous avec le célèbre rockeur Johnny Hallyday. "C'est ma faute. J'ai été maladroit. J'ai dis une connerie que je ne pensais pas mal d'ailleurs mais lui par contre, il l'a mal pris" a-t-il reconnu. "La connerie était sur ses filles ?" lui a demandé Cyril Hanouna. "Oui, mais je pensais pas être méchant du tout. D'ailleurs j'étais étonné qu'il réagisse aussi sec que ça. Un jour je le rencontre, je lui ai dit 'faudrait quand même qu'on se parle', il m'a dit qu'il voulait pas me parler je lui ai dit 'ça tombe bien tu n'as qu'à m'écouter ! Et après on ne s'est plus parlé.." s'est-il confié.

"Ni drôle, ni méchant"

Il a également expliqué ce "dérapage" par son réflexe en tant que chanteur à parler sans pour autant faire attention à ce qu'il dit. "Tu sais, l'improvisation sur scène, les mots précèdent la pensée. Tu te lances puis tu te rends compte que tu fais une connerie, tu te rattrapes comme tu peux mais je me suis mal rattrapé et bref... " a-t-il déclaré. "Et puis attends, tu sais qu'on est entouré de gens vachement sympas dans notre métier" a-t-il poursuivi, avec ironie". "Les mecs ont mis de l'huile sur le feu" a compris l'animateur de C8. "Oui et la bande en face en a rajouté un paquet, mais c'est fini c'est pas grave" a conclu le chanteur de 75 ans sur ce sujet.

Ce n'est pas la première fois, loin de là, qu'il s'exprime sur cette dispute. L'année dernière, il revenait en détail sur sa mauvaise blague, dans un entretien avec Sept à Huit. "J'ai dit : 'Ça va être difficile de les mettre sur des skis'. Parce qu'il venait d'acheter un chalet en Suisse. Bon, c'est ni drôle, ni méchant. Mais lui, il l'a très mal pris. Parce qu'on a été le lui raconter derrière. On a aussi amplifié la chose' avait-il expliqué, avant d'ajouter qu'"avec Johnny, on se réconciliera là-haut..."