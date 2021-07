Michel Sarran : Son restaurant ferme à cause de la Covid-19, il s'explique...

Coup dur pour Michel Sarran. Dimanche 25 juillet 2021, sur les réseaux sociaux, le célèbre juré de Top Chef sur M6 annonce la fermeture du restaurant toulousain portant son nom. Malheureusement pour lui et son équipe, la Covid-19 semble être passée par là...

Sur fond noir en story sur Instagram, l'acolyte de Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Paul Pairet dans le célèbre concours culinaire télévisé s'explique. "Chers clients, nous sommes au regret de vous annoncer la fermeture temporaire du restaurant Michel Sarran pour suspicion de Covid. Soucieux de la sécurité de nos clients et de notre personnel, nous vous informerons de l'évolution de la situation. Merci pour votre compréhension et votre soutien permanent. Et faites-vous vacciner...", peut-on lire. Y a-t-il eu des cas de Covid-19 parmi ses employés ? Des clients étaient-ils cas contact ? Impossible à déterminer pour l'heure, surtout que le chef de 60 ans ne donne pas plus de détails.

Mais depuis la réouverture des restaurants, en mai dernier pour les terrasses puis au mois de juin pour les salles, et surtout dernièrement alors que la France est plongée dans une quatrième vague avec la recrudescence du coronavirus sous la forme du variant Delta, plusieurs établissements ont été contraints de fermer, au moins temporairement.

C'est le cas de Philippe Etchebest. Depuis le 22 juillet 2021, les portes de son restaurant bordelais Le Quatrième Mur sont closes pour au moins sept ou huit jours. Des cas de suspicions de Covid-19 ont été déclarés au sein du personnel de l'établissement. "Je n'ai souhaité prendre aucun risque, pour notre personnel et notre clientèle. J'ai prévenu l'ARS et la médecine du travail, j'ai respecté le protocole, il en allait de ma responsabilité. Évidemment, cette situation ne m'arrange pas du tout car nous sommes au plus fort de la saison", avait déclaré le célèbre chef à nos confrères de Sud Ouest. Et d'ajouter : "J'ai insisté auprès de mon personnel pour que l'ensemble des salariés se fassent tester et respectent la période d'isolement imposé. Car nous voulons reprendre dans les meilleures conditions possibles."

Espérons que Philippe Etchebest et Michel Sarran puissent rouvrir prochainement leurs restaurants respectifs...