Michèle Bernier sous le choc : elle raconte sa rencontre avec Bruno Gaccio, le père de ses deux enfants

Michèle Bernier, qui est à l'écran ce soir sur France 2 dans Coups de sang, mène, jusqu'aux dernières nouvelles, une vie de célibataire. "Pour l'instant, on va dire que je suis dans le magasin, mais que je ne trouve pas la bonne pointure", expliquait-elle avec humour dans les pages de Télé Star en 2020, avant d'expliquer plus récemment, en janvier dernier, alors qu'elle était sur le plateau de l'émission Quotidien, que son âge n'arrangeait pas les choses...

Pour rappel, son idylle avec le scénariste Bruno Gaccio, avec qui elle a eu deux enfants, Charlotte (née en 1987) et Enzo (né en 1997), a pris fin en 1997. Une séparation sur laquelle elle s'était confiée auprès de Télé-Loisirs : "Bruno Gaccio est le père de mes enfants, et il devait le rester, il ne fallait pas que cela change. On est passé par des moments difficiles évidemment, j'ai fait beaucoup de psychanalyse, mais on ne peut pas vivre dans la rancoeur éternellement. Quel bonheur aujourd'hui de se réunir et de manger tous ensemble. Même si on a refait nos vies chacun de notre côté, ces moments sont importants pour nos enfants, pour moi, pour Bruno, pour tout le monde."

Il cherchait une comédienne

Récemment, la comédienne se confiait cette fois-ci sur sa rencontre avec son ex, dans l'émission Un dimanche à la campagne présentée par Frédéric Lopez sur France 2. Une rencontre rendue possible grâce à Charlie Hebdo, journal fondé par le père de l'actrice, le professeur Choron. "Il (Bruno Gaccio)venait aux soirées de bouclage, c'est-à-dire lorsque toute équipe cherchait la couverture", a-t-elle expliqué le 30 octobre dernier, en précisant qu'à ce moment-là, "il cherchait une comédienne" pour jouer dans une pièce de théâtre qu'il avait écrit avec une autre comédienne.

Ainsi, afin de l'aider dans sa quête, "un des journalistes lui a dit : 'Mais je crois que la fille à Choron veut faire ça !'. Alors lui, il était un peu intimidé... Mais il est venu un jour au journal, et quand je l'ai vu arriver, je me suis dit 'ah... mais que se passe-t-il ?", a raconté Michèle Bernier, laissant ainsi entendre que son coeur a chaviré pour le scénariste ce jour-là. "Vous ne saviez pas que vous alliez faire deux enfants avec lui, a souligné Frédéric Lopez en entendant cette histoire. A noter que cette fameuse "pièce" en question "ne s'est jamais montée car elle coûtait trop cher", a conclu la comédienne.