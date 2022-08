Michèle Laroque et Géraldine Nakache resplendissantes : très beau programme au Festival d'Angoulême !

Après des vacances bien méritées, place à la rentrée désormais pour les stars du cinéma, avec un événement tant attendu : la 15e édition du festival du film francophone d'Angoulême. Un show organisé depuis quinze ans par Dominique Besnehard, composé d'un jury de qualité avec son président André Dussollier mais également le journaliste Patrick Cohen ou encore le musicien Alex Beaupain.

Après une première journée riche en émotion, le spectacle était également au rendez-vous hier, pour la suite du festival. Michèle Laroque était assurément l'une des vedettes du jour. Vêtue d'une charmante robe colorée, elle était venue présenter le magnifique film Belle et Sébastien avec le réalisateur Pierre Coré. Géraldine Nakache a également attiré l'attention, elle qui était venue défendre le film Vacances avec le réalisateur Leo Wolfenstein et l'actrice Béatrice De Staël. Le casting du film dramatique Nos frangins était notamment de la partie, entre le réalisateur Rachid Bouchareb et les acteurs Raphael Personnaz et Samir Guesmi. Le réalisateur italien de Passion Cinéma Francesco Ranieri Martinotti était lui aussi présent, aux côtés de ses acteurs Enrico Castaldi, Anne Derré et Andrea Fornaciari.

Alice Isaaz sur tous les fronts

Difficile aussi de ne pas noter la présence de Thierry Binisti, Adam Bessa, Gilles Sacuto, Sophie Gueydon et Miléna Poylo, tous venus soutenir le film bouleversant Le prix du passage. Alice Isaaz, l'actrice principale de ce long-métrage, a bien évidemment répondu à l'appel aux côtés de ses collègues. Mais elle est aussi venue présenter le film Une belle course, dans lequel elle joue aux côtés des deux grandes stars que sont Dany Boon et Line Renaud. Cette dernière a d'ailleurs été ovationnée.

Moussa Mansaly, également rappeur sous l'appellation Sam's et connu pour son rôle de Mastar dans la série Validé, présentait quant à lui Le marchand de sable avec ses camarades Steve Achiepo et Ophélie Bau. Des grands acteurs ont également été photographiés à l'occasion du déjeuner du jury, comme Nathalie Baye ou Muriel Robin. La ministre de la Culture Rima Abdul Malak a également fait le déplacement.