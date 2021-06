Michele Morrone : Extrêmement proche de l'acteur Susinna Simone, les fans s'interrogent...

"Ne me dites pas qu'il est gay", "Il est gay ?", "Un de plus de perdu les filles...", "C'est une blague ou...?", "Ce n'est pas possible !", "Qui est l'autre garçon ? Ne me dites pas qu'il est gay !", "OMG", "On veut la sextape !", "Are you lost Baby Boy?" peut-on lire en commentaires. Un cliché qui a peut-être anéanti les rêves de certaines fans qui avaient espoir de faire un jour chavirer le beau Massimo mais qui a déjà été liké par presque 900 000 abonnés. De son côté, Susinna Simone a également posté le même cliché accompagné de la même légende sur son compte Instagram.

L'acteur - divorcé de Rouba Saadeh depuis 2018 et papa de deux enfants - n'en a pas dit plus pour le moment... D'ordinaire très discret sur sa vie privée, des rumeurs lui avaient auparavant prêté une relation amoureuse avec une mannequin italienne prénommée Belén Rodríguez l'été dernier. Alors, le sublime Susinna aurait-il fait changer de bord Michele Morrone ? Est-ce une blague des deux acteurs ? Ou bien une simple manière de symboliser leur forte amitié ? Affaire à suivre...

Interviewée par Purebreak, l'auteure du livre Blanka Lipinska a confié à propos du prochain 365 Days : "Cette deuxième partie de 365 jours offre plein d'action. De retournements de situation. De trahisons. Et de combats pour l'honneur. Rien n'est évident, mis à part un amour passionnel où il n'y ni de bons ni de mauvais héros." Une suite qui risque donc de ne pas manquer de surprises... !