Michele Morrone en couple ? La vie amoureuse compliquée du beau gosse de 365 DNI

Pour rappel, avant de connaître la gloire, Michele était jardinier avec un salaire avoisinant les 600 dollars par mois. Sur Instagram, il confiait : "Il y a un an et demi, j'étais prêt à tout abandonner, je ne voulais plus être acteur. J'avais atteint un stade sévère de dépression après mon divorce. J'ai trouvé un travail en tant que jardinier dans un village reculé de 1 000 habitants, car je n'avais plus d'argent. Mais la vie est étrange, lorsque vous êtes à terre, le destin fait passer le bon train devant vous et, si vous êtes fort, vous pouvez le prendre. Croyez toujours en vous... TOUJOURS."