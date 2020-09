M. Pokora et Michele Morrone (365 DNI) : Leur incroyable rencontre à Paris !

L'un est blond aux yeux clairs, l'autre est un brun ténébreux à la peau hâlée... Tous deux ont en commun d'être le fantasme absolu de milliers de femmes séduites par leurs physiques avantageux et leur irrésistible sex appeal. Le 17 septembre 2020, le rêve est devenu réalité. M. Pokora et Michele Morrone se sont rencontrés à Paris dans l'établissement Les Jardins du Faubourg (8e arrondissement). Un moment qu'on imagine intense que l'artiste de 34 ans a souhaité immortaliser sur son compte Instagram. Fier d'avoir pu faire la connaissance de l'acteur du film Netflix 365 DNI, le papa d'Isaiah (7 mois) a publié un cliché de leur rendez-vous. Tous deux en T-shirt blanc et pantalon noir, les deux sex-symbols apparaissent souriants et complices. En légende, l'interprète du titre Tombé écrit : "C'était génial de te rencontrer, Michele Morrone, un mec cool !" Alors, Matt et Michele nous feront-ils le plaisir de publier d'autres clichés ensemble dans les jours à venir ? On l'espère.

Fraîchement débarqué à Paris, Michele Morrone est actuellement en pleine promotion de son album Dark Room. Acteur, mannequin et chanteur, le bel Italien a décidément toutes les qualités et il a su conquérir le coeur des femmes du monde entier avec son rôle de mafieux sicilien ("légèrement" dominateur) dans le film 365 DNI sur Netflix. Jugé par certains réducteur et misogyne, ce thriller polonais a néanmoins fait un carton sur la chaîne de streaming. Un succès tel que Michele (auparavant simple jardinier) est devenu une superstar internationale avec ce rôle. Interviewé par Purebreak en septembre 2020, l'acteur a confirmé qu'il y aurait bien une suite au film qui l'a révélé. "Nous allons commencer à tourner en mai. Bien sûr, ça va être difficile, mais les principales mesures vont être prises, comme la distanciation sociale, etc. On devra faire le test", a-t-il expliqué. Et si M. Pokora avait un petit rôle dans cette suite ?...