Michèle Torr tombée malade : imbroglio autour de son état de santé, elle met les choses au clair

La levée totale des restrictions contre la Covid-19 a fait oublier que la crise sanitaire est certes moins intense mais pas terminée pour autant. La chanteuse Michèle Torr peut en témoigner puisqu'elle a été contaminée par le virus. Son fils Romain Vidal a annoncé qu'elle était "sous surveillance", son âge avancé favorisant les risques d'aggravation, avant que la star ne prenne la parole pour donner des nouvelles rassurantes.

Le 19 mai, Michèle Torr est apparue dans une vidéo postée sur le compte Facebook de sa fille Emilie Vidal, dans laquelle elle dévoilait ainsi être tombée malade. "Je ne serai pas présente à l'hommage à Charles Aznavour [le samedi 21 mai au Dôme de Marseille, ndlr]. Je le regrette de tout mon coeur (...) Je pensais être passée entre les mailles du filet mais non, ça m'arrive. J'ai la Covid donc je ne participerai pas à ce spectacle", a-t-elle déclaré. L'interprète du tube Emmène-moi danser ce soir semble avoir été porteuse du virus pendant plusieurs jours puisque, le lundi 30 mai, c'était cette fois son fils Romain Vidal qui dévoilait sur Facebook qu'elle allait rater un autre évènement...

En effet, son fils atteint de sclérose en plaques est engagé dans l'association Sep du Pays d'Aix et devait participer à divers évènements organisés à l'occasion de la journée mondiale de cette maladie, à l'hôpital de la Timone, à Marseille. Romain pensait pouvoir compter sur sa célèbre maman pour l'occasion. "Normalement, il y aurait eu la présence de Michèle Torr, présidente de mon association et qui soutient cet événement, mais qui n'a pas pu être présente car elle a attrapé le coronavirus, et maintenant elle est en surveillance Covid", écrit-il sur son compte. Sauf que, la veille, elle semblait pourtant remise...

C'est encore sur le compte d'Emilie, le 29 mai, que l'on pouvait lire un message fort rassurant sur l'état de santé de Michèle Torr. "Bonne fête maman d'amour. A ce midi pour un bon repas tous ensemble vu que tu es négative au virus maintenant. Et bonne fête à toutes les mamans", écrivait-elle. D'ailleurs, ce 31 mai, elle a reposté une nouvelle vidéo de la chanteuse qui confirme que tout est rentré dans l'ordre. "Je voulais vous rassurer, vous dire que tout va bien (...) Je suis négative depuis 3 jours", clame la star qui ajoute qu'elle "reprend la route". Un petit micmac sur sa santé un peu étonnant mais si tout va pour le mieux, c'est le principal !