Michèle Torr : Son fils Romain "très touché" par la mort de son père, qui ne l'a jamais reconnu

Lorsque la santé de son père biologique, le chanteur Christophe , a commencé à décliner, Romain Vidal a été très touché d'avoir été tenu à l'écart. Dans une vidéo déchirante, cet homme atteint de sclérose en plaques implorait sa demi-soeur de lui donner des nouvelles de son père, qui n'a jamais vraiment eu une grande place dans la vie de son fils.

Dans une interview à Non Stop People, la mère de Romain Vidal,Michèle Torr, a expliqué que son fils a été "très mal" lorsque Christophe est décédé de la Covid-19 en avril dernier. "Il a été très marqué et très mal quand Christophe est décédé, mal d'être tenu à l'écart. Il est extraordinaire. Vous savez, les gens malades, la plupart du temps, ne se plaignent pas et sont des exemples de vie. Il me donne une force, il est positif", a affirmé la chanteuse auprès d'Evelyne Thomas.

À de nombreuses reprises, Michèle Torr avait confié sa fierté au sujet de son fils Romain, âgé de 53 ans. "Il ne se plaint jamais. Il est très malheureux. Il est malade, il a la sclérose en plaques et s'occupe beaucoup de son association Sclérose en plaques en pays d'Aix pour recueillir des fonds afin de faire avancer la recherche. Ça l'aide à tenir", avait-elle confié en avril à Gala. Malgré l'absence de Christophe dans sa vie, Romain n'est pas resté sans père. Jean Vidal, que Michèle Torr avait épousé en 1969, l'a reconnu et s'est occupé de lui. Aujourd'hui, le quinquagénaire porte son nom.

Dans les pages de Brain Magazine, Christophe s'exprimait pour la première fois sur son fils presque caché. "Avec Romain, on s'est croisés. Il est venu me voir à mes concerts pour me parler. Je lui ai dit que ça n'aurait pas été possible avec sa mère, que j'avais ma fille et que ce n'était pas le moment que l'on se reconnecte, un truc comme ça ! Avec Michèle Torr, c'est une histoire, très, très, très particulière. Une histoire sur laquelle je suis en train de gamberger... J'étais complètement en froid avec Michèle, il y a eu des trucs intimes qui ne regardent qu'elle et moi. Il y avait une espèce de haine", avait-il déploré.