Michèle Torr, son fils Romain malade : "Il est très malheureux"

Avec son décès survenu le 16 avril 2020 à l'hôpital de la Cavale Blanche de Brest, où il avait été transféré le 1er avril, Christophe a laissé de nombreuses âmes en peine. Sa femme Véronique, dont il était séparé depuis 1996 mais dont il n'avait jamais divorcé, leur fille unique Lucie née en 1971, de nombreux fans et certains de ses amours passés. Parmi eux, Michèle Torr. Les deux chanteurs ont été ensemble de 1965 à 1967, une romance brève qui a malgré tout marqué les esprits dans les années 60, qui aurait été scellée par un faux mariage secret en Espagne et qui a conduit à la naissance d'un enfant : Romain. Christophe ne l'a jamais reconnu.

Dans le numéro du 23 avril 2020 du magazine Gala, dont Christophe fait la couverture avec Véronique et Lucie, Michèle Torr témoigne. La chanteuse de 73 ans évoque notamment leur fils Romain, atteint de sclérose en plaques. "Il ne se plaint jamais. Il est très malheureux. Il est malade, il a la sclérose en plaques et s'occupe beaucoup de son association Sclérose en plaques en pays d'Aix pour recueillir des fonds afin de faire avancer la recherche. Ça l'aide à tenir", confie-t-elle. Pour soutenir au maximum son fils et passer du temps avec sa petite-fille Nina, Michèle Torr a trouvé la solution idéale : vivre auprès d'eux en Provence.

Ce n'est pas la première fois que la chanteuse évoque la maladie de Romain. Invitée en septembre 2019 de l'émission L'Instant de luxe, elle avait déclaré : "Romain, c'est mon premier enfant, c'est un garçon extraordinaire qui a travaillé avec moi et... puis malheureusement, une sale maladie, la sclérose en plaques... Aujourd'hui, il ne peut plus travailler, il s'investit beaucoup dans une association, SEP, où on fait au moins une fois dans l'année un concert où on invite des artistes gracieusement pour faire gagner de l'argent pour la recherche."

Romain n'est pas resté sans père puisque Jean Vidal, que Michèle Torr avait épousé en 1969, l'a reconnu et s'est occupé de lui.

