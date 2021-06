Michelle Pfeiffer, maman fière : sa ravissante fille Claudia a bien grandi !

Claudia Rose (28 ans) est la fille aînée de Michelle Pfeiffer. Elle l'a adoptée en mars 1993, un mois après sa naissance. Michelle avait commencé les démarches avant de rencontrer son mari, le producteur David E. Kelley. Claudia a été baptisée le jour de leur mariage, en novembre 1993.

"Quand [Claudia] est arrivée, lui et moi n'étions ensemble que depuis deux mois. Donc nous avons eu cet enfant avec nous tout de suite, et... J'ai vraiment pu le voir dans une situation qui sépare certainement les garçons des hommes. De toute évidence, il a su se montrer à la hauteur", avait confié la star du film Maléfique : Le pouvoir du mal au magazine Good Housekeeping en 2007. Michelle et David ont ensuite eu un petit garçon, John Henry, né en août 1994 et bientôt âgé de 27 ans.

Côté cinéma, Michelle Pfeiffer jouera bientôt dans la série The First Lady, diffusée sur CNN et consacrée aux rôles des premières dames à la Maison Blanche. Elle se glissera dans le rôle de Betty Ford, épouse de l'ancien président des États-Unis Gerald Ford. Michelle Pfeiffer se mettra également en scène dans Ant-Man And The Wasp : Quantumania, production Marvel attendue pour 2023.