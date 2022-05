Michelle Williams enceinte : à 41 ans, elle annonce attendre son 3e enfant !

L'actrice américaine Michelle Williams attend son troisième enfant ! La star de 41 ans va agrandir sa famille, révèle le site Variety. Elle va accueillir son bébé durant cet automne précise le magazine, son deuxième avec Thomas Kail, avec qui elle a travaillé sur le tournage de la série Fosse/Verdon. Le couple est déjà parent d'un garçon, Hart, né en 2020. La belle Michelle a également une fille, Matilda, âgée de 16 ans et dont le père est le regretté Heath Ledger qu'elle avait rencontré sur le tournage du Secret de Brokeback Moutain, décédé en 2008. Dans son interview avec Variety, Michelle Williams a fait part de son bonheur d'être bientôt maman pour la troisième fois : "C'est fou de découvrir que quelque chose qu'on désire tant est encore possible."

L'héroïne inoubliable de Dawson devenue icône du cinéma indépendant américain s'est aussi souvenue de sa vie de jeune maman durant la pandémie, au cours de son entretien : "C'était une façon de se souvenir que la vie continue. Le monde dans lequel nous avons accueilli notre bébé n'était pas celui que nous imaginions pour lui, mais il n'en est pas conscient. Lui fait l'expérience du bonheur de la découverte et d'un foyer plein d'amour. (...) Il n'a rien de mieux que d'élever un enfant heureux pour contribuer à faire un monde meilleur."

Une nouvelle qui l'entraîne à faire une pause dans sa carrière : "Je me suis demandée si j'allais pouvoir travailler en étant enceinte, mais je suis trop fatiguée." Cette information expliquerait aussi pourquoi elle a dû abandonner son rôle dans un long-métrage, librement inspiré de la mort d'Heath Ledger, qui raconte l'histoire d'une femme qui voyage au Japon après la mort de son époux. "On partageait le poids provoqué par la mort d'un proche et cette sensation que ce poids ne s'en ira jamais, expliquait récemment le réalisateur à Entertainment Weekly. Alors qu'on était prêt à débuter le tournage, elle a réalisé que tout ça était encore un peu trop récent pour elle. Elle s'est poliment retirée du projet."