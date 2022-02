Michelle Williams abandonne le tournage du film inspiré par la mort d'Heath Ledger

Elle a perdu l'amour dans des circonstances abominables. En couple avec Heath Ledger, qu'elle avait rencontré en 2004 sur le tournage du film Le Secret de Brokeback Mountain, Michelle Williams a dû faire face à sa mort, en 2008, alors que l'acteur succombait des suites d'une overdose accidentelle de médicaments. De l'eau a coulé sous les ponts depuis cette terrible tragédie mais la douleur ne s'apaise jamais vraiment. Alors qu'elle avait accepté un rôle un peu trop proche de la réalité, dans le film Blood de Bradley Rust Gray, l'ancienne héroïne de la série Dawson a décidé de faire marche arrière.

Elle s'est poliment retirée du projet

Le long-métrage, librement inspiré de la mort d'Heath Ledger, racontera l'histoire d'une femme qui voyage au Japon après la mort de son époux. Pendant son séjour, elle retrouvera un vieil ami et apprendra à retomber amoureuse. Pour Michelle Williams, fatalement, l'écho à la réalité était trop intense. "On partageait le poids provoqué par la mort d'un proche et cette sensation que ce poids ne s'en ira jamais, explique le réalisateur à Entertainment Weekly. Alors qu'on était prêt à débuter le tournage, elle a réalisé que tout ça était encore un peu trop récent pour elle. Elle s'est poliment retirée du projet." Loin de s'en offenser, le cinéaste a finalement confié ce rôle à Carla Juri.

Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'elle pense à lui. Michelle Williams et Heath Ledger ont eu une fille, baptisée Matilda. L'adolescente a 16 ans et rappelle à sa mère, au quotidien, qu'elle est le fruit d'un amour perdu. Si les blessures ne sont pas totalement pansées, Michelle Williams est parvenue à poursuivre sa route. Fiancée - ou même mariée ? - à Thomas Kail, avec qui elle a travaillé sur le tournage de la série Fosse/Verdon, l'actrice a accouché de son deuxième enfant durant l'année 2020... sans qu'on ne connaisse exactement la date de la naissance du bébé, ni même son prénom. Il avait fallu attendre l'année 2021 pour voir les tourtereaux prendre la pose pour les photographes aux Golden Globes, au Beverly Hilton Hotel de Los Angeles, alors qu'ils étaient déjà ensemble depuis plus de deux ans. Etape par étape..