Mick Jagger : Comparé à Harry Styles, il s'énerve !

Il n'est pas d'accord... Et il le fait savoir ! La légende des Rolling Stones Mick Jagger est agacé par sa soi-disant ressemblance avec Harry Styles , ex-chanteur du groupe One Direction. Dans un entretien accordé au Times, la rockstar de 78 ans a tenu à remettre les choses en place. "Je portais beaucoup plus de maquillage autour des yeux que lui. J'étais beaucoup plus androgyne" a déclaré Jagger. "Et il n'a pas une voix comme la mienne, il ne se déplace pas sur scène comme moi. Il possède juste une ressemblance superficielle avec moi quand j'étais plus jeune, et c'est très bien. Il n'y peut rien." a t-il poursuivi, tenant tout de même à exprimer toute son affection pour la popstar : "J'aime bien Harry. Nous avons une relation sympa" a t-il avoué.

Un style identique ?

Alors pourquoi cette comparaison ? Tout d'abord, il est bon de rappeler que Harry Styles n'a jamais caché son admiration pour Mick Jagger, qui est l'une de ses principales influences. D'ailleurs, il s'est déjà amusé de cette situation en se faisant passer pour l'artiste dans un sketch diffusé au Saturday Night Live, une émission américaine, en 2017. Une rumeur laissait même croire qu'il allait incarner son idole dans un biopic sur les Rolling Stones, mais cela ne s'est jamais produit. Son look vestimentaire est également inspiré de la rockstar, en témoigne ses tenues déchirées, colorées, pailletées, ses pantalons à pattes d'éléphant, ou encore ses ongles vernis et son mascara. Un style adopté à l'époque par Mick Jagger.

Mais ce n'est pas cette petite déconvenue qui va empêcher la star de 78 ans de partir en tournée cet été, avec les Rolling Stones. Un évènement qui viendra célébrer les 60 ans du groupe, et qui débutera le 9 juin prochain au stade Anfield de Liverpool. Les Britanniques se produiront également en France, à Lyon et Paris, en juillet prochain. De son côté, Harry Styles, désormais en solo, vient de sortir son nouvel album, Harry's house, disponible depuis le vendredi 20 mai.