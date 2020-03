Mickaël (N'oubliez pas les paroles) sosie d'une star de la Star Ac', elle valide

Depuis le 18 février 2020, Mickaël est le Maestro de N'oubliez pas les paroles (France 2). L'agriculteur de 34 ans, originaire de Grenoble, a terminé l'émission du 3 mars avec 111 000 euros (en 24 participations). Si le public ne le connaissait pas avant sa participation au jeu animé par Nagui, certains ont vu une ressemblance avec une personnalité.

Sur les réseaux sociaux, quelques internautes ont en effet trouvé que Mickaël ressemblait à Matthieu Gonet. Interpellé par certains, le musicien de 47 ans, qui est notamment connu pour avoir été professeur à la Star Academy, a découvert le jeune homme. Et il a également été bluffé par leur ressemblance, au point de poster un tweet sur le sujet.

Matthieu Gonet a partagé une photo de Mickaël sur le tournage de N'oubliez pas les paroles. "Pardon, ce n'est pas de l'égocentrisme promis, mais on m'a envoyé cette capture d'écran et je trouve que ce candidat de l'émission de Naguy me ressemble un peu, non ?", a-t-il écrit en légende de sa publication. Amusés, deux anciens candidats de la Star Academy n'ont pas manqué de réagir en commentaire. Karima Charni, de la saison 4 en 2004, a écrit : "T'as un piercing maintenant ?!?" (faisant référence au piercing au nez du Maestro). Et Mathieu Johann, également de la quatrième édition, a plaisanté : "Il est beaucoup plus beau que toi."