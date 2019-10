Miguel Cervantes : Dix jours après la mort de sa fille, il remonte sur scène

Le 12 octobre dernier, Miguel Cervantes a dû faire face à une épreuve particulièrement difficile : la mort de sa fille, Adelaide, à seulement 3 ans. Le comédien star de Hamilton a vu l'état de sa fille se détériorer depuis sa naissance, elle qui faisait des crises d'épilepsie depuis qu'elle était bébé. "Les machines sont éteintes. Son lit est vide. Le silence est déchirant. Adelaide nous a quittés samedi. Elle est partie paisiblement, dans les bras de sa mère, entourée d'amour. Elle est enfin libérée de la douleur et de ces crises d'épilepsie, mais nos coeurs sont en miettes", avait déclaré le comédien sur Instagram.

Mais le show must go on. Malgré cette perte forcément déchirante, Miguel Cervantes a décidé d'aller de l'avant, en remontant sur scène exactement dix jours après la mort d'Adelaide. Le 22 octobre 2019, il a remis son costume, lui qui tient le rôle principal dans la production d'Hamilton, au Chicago PrivateBank Theater. "C'est parti", a-t-il indiqué en story Instagram.