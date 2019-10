Miguel Cervantes : Ses adieux déchirants à sa petite fille de 3 ans

À Chicago, où la star de la pièce à succès Hamilton joue tous les soirs, nombreux sont ceux qui se sont donné rendez-vous à la bibliothèque de la ville, dimanche dernier, pour honorer la mémoire de la fillette disparue quelques jours avant de fêter ses 4 ans : "À toute l'armée d'Adelaide, à tous ceux qui l'ont touchée et réconfortée, et ont tenté de la sauver, vous ferez toujours partie de notre famille, a déclaré Miguel Cervantes à la fin d'un service émouvant, comme l'a rapporté People. Je pense qu'elle danse et qu'elle sourit maintenant." Le comédien a notamment pu compter sur le soutien de certains de ses partenaires de scène, venus chanter le titre Touch the Sky [Je m'envole, NDLR], du dessin animé Disney Rebelle.