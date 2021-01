Mika présente son frère canon, Fortuné

2021 commence bien pour Mika. L'artiste a été décoré de la médaille de L'ordre National Du Mérite à la Palme Argentée, haute distinction libanaise. Mika a ainsi été récompensé pour son initiative caritative après la destruction partielle du port de Beyrouth, le grand concert I Love Beirut. "I Love Beirut, c'était un concert après le traumatisme de la catastrophe du port. I Love Beirut, c'est ma déclaration d'amour à cette ville et ce pays qui j'ai quitté à l'âge d'un an et demi", a-t-il écrit sur Instagram, le 10 janvier 2021.

"I Love Beirut c'est ce que j'ai envie de dire après avoir reçu la médaille de L'ordre National Du Mérite à la Palme Argentée. Aujourd'hui je pense à ma grand-mère, à ma mère, à mes tantes, à ma famille qui de Paris à Londres faisaient vivre l'âme libanaise à la maison", a poursuivi le coach de The Voice (TF1). Ne pouvant pas être accompagné de toute sa famille, Mika est venu accepter cette distinction au bras de son frère, le charmant Fortuné.

"Citoyen du monde déraciné, le Liban coule dans mes veines. Cet héritage m'oblige chaque jour. Cet amour réciproque me rend heureux et fier", a conclu Mika, particulièrement fier.