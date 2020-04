Mika, sa mère positive au Covid-19 : "On nous a dit de nous préparer au pire"

Mika vient de vivre une grosse frayeur. Le chanteur a bien cru que le coronavirus allait emporter sa mère. Après plusieurs jours de silence, il a révélé sur sa page Instagram ce vendredi 3 avril 2020 qu'elle avait frôlé la mort. "Cette semaine a été mouvementée pour ma famille, comme pour d'autres à travers le monde. Plusieurs membres de ma famille, tous à Paris, ont contracté des symptômes du Covid-19. Dimanche après-midi, alors que j'étais sur le point d'être à l'antenne sur une station de radio italienne, ma mère a été conduite en ambulance aux urgences. J'ai été contraint de stopper l'émission pour aider mon petit frère et ma petite soeur de loin."

Un coup dur pour la fratrie, déjà inquiète pour la maman, atteinte d'un cancer du cerveau très agressif depuis bientôt deux ans. "C'est pour cette raison, entre autres, que son état s'est empiré ces derniers jours. On nous a dit de nous préparer pour le pire. Nous sommes restés à la maison, chacun de notre côté, dans l'incapacité de la contacter ou de lui parler", a-t-il confié, bouleversant.

Ne pas voir ceux qu'on aime est déchirant

Heureusement, prise en charge rapidement, la mère de Mika a pu être tirée d'affaire. "Hier, par miracle, on nous a informés que son état s'était stabilisé. Je suis tellement reconnaissant de pouvoir écrire ce message, mais aussi envers le personnel soignant qui se bat contre ce virus. Nous prenons les choses un jour après l'autre et nous sommes encore loin du bout du tunnel", révèle-t-il, soulagé, à la fin de son texte. Mika conclut en ayant une pensée pour tous ceux qui sont infectés par le virus dans le monde. "Ne pas pouvoir parler ou voir ceux qu'on aime pendant qu'ils souffrent et se battent est déchirant", reconnaît-il, encore très ému.

En à peine quelques minutes, les confidences poignantes de l'artiste lui ont valu de récolter une vague de soutien de la part des internautes, qui expriment en masse tout leur amour pour lui. De quoi certainement lui remettre un petit peu de baume au coeur...