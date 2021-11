Mike Horn en couple : rare apparition avec sa sublime compagne !

En marge de la Conférence de Glasgow de 2021 sur les changements climatiques, conférence internationale organisée par les Nations Unies et qui se déroule du 1er au 13 novembre 2021 en Ecosse, aussi appelée COP 26, le monde du digital se mobilise ! Un groupe de youtubeurs lancent leur émission pour, à leur tour, sensibiliser à la cause. Parmi leurs invités, le survivor Mike Horn, venu au bras de sa nouvelle compagne.

Léa Camilleri, Baptiste Lorber, Henry Tran, Autour de Doigby et Swann Périssé ont lancé, à l'occasion de la journée dédiée à l'environnement sur YouTube, le premier événement d'infotainment 100% digital : Youtopia. Il s'agit d'une émission diffusée en live interactif durant 14 heures sur la plateforme de vidéos. Un programme créé par la Fondation Good Planet, elle-même conçue et soutenue par Yann Arthus-Bertrand . Le but de Youtopia est de récolter un maximum de fonds pour planter des arbres dans la campagne française mais aussi de sensibiliser les plus jeunes aux enjeux liés au changement climatique.

Qui de mieux placé pour évoquer le monde de demain qu'un expert de la nature ? Mike Horn s'est livré sur ses diverses aventures et a livré son expérience. Mais ce n'est pas tout : pour l'occasion, l'ancien lieutenant dans les forces spéciales sud-africaines prend la pose au bras de son amoureuse. Sa nouvelle compagne est une charmante blonde. Sourire ravageur et total look noir, elle rayonne auprès de Mike Horn.

Si son identité reste mystérieuse, ce n'est pas la première fois que la belle s'affiche avec son compagnon. Après avoir pris la pose à l'occasion du gala de la fondation Planetary Health à Monte-Carlo en septembre 2020, le couple s'était affiché en juillet dernier lors du Festival de Cannes. C'est ensemble qu'ils avaient foulé le tapis rouge et fait crépiter les flashs des photographes lors de la projection du film Stillwater de Tom McCarthy.

Une relation pleinement assumée par Mike Horn. Cependant, l'aventurier reste marqué par la mort de sa femme Cathy, emportée en 2015 par la maladie. Elle s'était battue contre son cancer du sein avec le soutien de Mike Horn et de leurs deux filles Annika (28 ans) et Jessica (27 ans).