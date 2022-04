Mike Tyson fou de rage : il tabasse violemment un fan dans un avion !

Mike Tyson continue de défrayer la chronique ! L'ancienne star de la boxe est un personnage à part entière et malgré les années, il ne semble pas vraiment prêt à se calmer, comme on a pu s'en rendre compte ces derniers jours. Immense star, le sportif à la retraite de 55 ans fait partie de ses icônes qui peuvent mettre les fans dans tous leurs états. Une trajectoire tellement atypique qu'une série sur sa vie va bientôt voir le jour. Après un improbable retour sur le ring fin 2020, on pensait que l'athlète allait se calmer, mais c'est très loin d'être le cas.

Grand consommateur de cannabis, Mike Tyson aurait peut-être dû en fumer un peu avant de prendre l'avion mercredi dernier. À bord d'un vol reliant San Francisco à la Floride, d'après les informations de TMZ, celui que l'on surnomme Iron Mike a rapidement été reconnu par un fan quelque peu dérangeant. Sur la vidéo, on peut voir le jeune homme interpeller l'ancien champion à plusieurs reprises et de manière insistante. Il n'en fallait pas plus pour mettre en rogne ce dernier qui va s'en prendre violemment à son opposant. Sur la fin de la vidéo, on peut voir Mike Tyson se retourner et le frapper à plusieurs reprises.

Le fan finit le visage en sang, Mike Tyson se défend

Le fan va d'ailleurs finir bien amoché et le visage en sang, preuve que l'ancien boxeur n'y est pas allé de main morte. Après ce violent incident, un représentant de Mike Tyson s'est exprimé auprès de TMZ pour expliquer le point de vue de la star. D'après les dires de son représentant, le jeune homme ne l'aurait pas seulement dérangé verbalement, mais il lui aurait également lancé une bouteille d'eau dessus, ce qui aurait déclenché la bagarre, ajoutant que ce dernier était "agressif" envers Mike Tyson.