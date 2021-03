Mike Tyson : Un grand acteur choisi pour l'incarner dans une série

On l'a vu sous la direction de Quentin Tarantino dans le western Django Unchained ou encore face à Tom Cruise dans le thriller Collatéral. Jamie Foxx fait partie des acteurs qui comptent à Hollywood. C'est sûrement l'une des raisons qui ont poussé Mike Tyson et son équipe a choisir l'acteur de 53 ans pour enfiler les gants et rééditer les exploits du légendaire boxeur sur nos écrans.

Le projet est en discussion depuis plusieurs années maintenant. À l'origine prévu comme un film, l'histoire de celui que l'on surnomme Iron Mike, devrait finalement prendre la forme d'une mini-série. C'est le magazine américain Variety qui avance ces informations, indiquant que le réalisateur Antoine Fuqua (qui a notamment réalisé Training Day et Equalizer avec Denzel Washington) a rejoint le projet, tout comme Martin Scorsese qui devrait agir comme producteur.

Un casting trois étoiles pour la série qui s'intitulera sobrement Tyson. L'ancien champion du monde des poids lourds a fait part de son excitation concernant ce projet : "Je suis impatient de collaborer avec Martin (Scorsese), Antoine (Fuqua), Jamie (Foxx) et toute l'équipe créative pour proposer au public une série qui restitue mon parcours professionnel et personnel, mais aussi qui inspire et divertisse" a-t-il expliqué. Concernant la série, aucun diffuseur n'a pour le moment été annoncé, mais nul doute qu'avec un casting de ce standing, un accord ne devrait pas être difficile à trouver.

Une chose est sûre, les téléspectateurs ne devraient pas s'ennuyer si l'on s'en tient à la carrière de Mike Tyson. Le natif de New York, plus jeune boxeur sacré champion du monde de la catégorie poids lourd à seulement 20 ans, est connu pour ses frasques sur comme en dehors du ring. Parmi les évènements marquants de sa vie, on retrouvera certainement son combat contre Evander Holyfield en juin 1997, au cours duquel Tyson fut disqualifié pour avoir mordu l'oreille de son adversaire ! Il sera peut-être aussi question de sa vie sentimentale trépidante, avec trois mariages et sept enfants à son actif. De son dernier mariage avec Kiki, il a eu deux enfants, une fille Milan et un garçon, Morocco.