Diaporama Mike Tyson : Un grand acteur choisi pour l'incarner dans une série

Mike Tyson (54 ans) affronte Roy Jones Jr. (51 ans) lors d'un combat de boxe au Staples Center à Los Angeles. © Joe Scarnici/Getty Images for Triller via Zuma / Bestimage

Mike Tyson (54 ans) affronte Roy Jones Jr. (51 ans) lors d'un combat de boxe au Staples Center à Los Angeles : Match nul le 28 novembre 2020. © Joe Scarnici/Getty Images for Triller via Zuma / Bestimage

Exclusif - Le grand boxeur Mike Tyson en tournage sur une plage à Los Angeles, le 1er juillet 2020. Il a participé à de nombreuses activités de plage comme renverser une cage à requins, soulever de grandes quantités de poissons morts et sauver des vies. Il porte un équipement de plongée et des flotteurs aux bras.

11 / 22

Exclusif - Jamie Foxx - Jamie Foxx, John Boyega et Teyonah Parris sur le tournage dru film "They Cloned Tyrone" à Atlanta le 14 janvier 2021. Une comédie américaine de science-fiction à venir, réalisée par Juel Taylor dans ses débuts de réalisateur de long métrage, à partir d'un scénario de Taylor et Tony Rettenmaier. Il met en vedette John Boyega, Jamie Foxx et Teyonah Parris