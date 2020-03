Mikl viré de NRJ du jour au lendemain : "Si j'avais pu faire ce que je voulais..."

Lundi 2 mars 2020, nos confrères de Puremédias ont annoncé que Mikl était écarté de l'antenne de NRJ dès ce soir. C'est Marie Tell qui a été choisie pour le remplacer selon leurs informations. Interrogé par Le Parisien, l'animateur qui s'occupait de la tranche 20h-minuit a réagi à cette décision soudaine.

"C'est un peu rageant ! J'ai appris ce matin que j'étais viré. Mon boss Gaël Sanquer m'a appelé pour me dire que mon émission s'arrêtait immédiatement. À cause des audiences. J'espère qu'ils savent ce qu'ils font", a confié Mikl (Michaël Espinho, de son vrai nom) dans un premier temps. S'il s'attendait à ce que la station radio prenne cette décision, il ne pensait pas que cela serait aussi précipité. "Les scores n'étant pas bons, je m'attendais à une telle décision. Mais pas en cours de saison. Ils auraient pu attendre la fin de mon contrat en juin. Là, on est début mars. Les prochaines audiences tombent en avril. Tout ça est un peu rude", a-t-il regretté.

Mikl a ensuite souligné que ce choix de prendre la tranche horaire 20h-minuit ne venait pas de lui. "On m'a demandé de le faire", a-t-il assuré. Malgré quelques réserves, il a accepté et on imagine qu'aujourd'hui, il le regrette. "Guillaume Pley ne marchait plus sur cette case, son remplaçant Aymeric [Bonnery, NDLR] non plus. Alors, je voulais qu'on me laisse du temps. Je leur avais même demandé de ne pas me faire sauter. Mais visiblement, ils n'ont pas eu la patience. On sait à quoi s'attendre en télé comme en radio, mais là, ils ont réussi à me surprendre", a-t-il poursuivi.

Ce n'est pas de ma faute

D'après lui, il ne serait pas le seul responsable de cet échec. La direction ne lui aurait en effet pas permis de mener son émission comme il le souhaitait : "Si encore j'avais pu faire ce que je voulais, en étant plus proche des auditeurs, comme la nuit. Sauf qu'on m'a même imposé de faire une émission dans l'esprit d'un Morning, où tout est très serré, où il n'y a pas de temps mort. Est-ce qu'on impose des choses à Cauet ou Manu ? Aujourd'hui, on me fait payer les pots cassés. C'est injuste. Et surtout, ce n'est pas de ma faute." Malgré tout, Mikl n'exclut pas de revenir sur l'antenne de NRJ. En 2010, il avait déjà été remercié après huit ans de bons et loyaux services. La radio avait de nouveau fait appel à lui en 2015. Reste à savoir si elle lui proposera d'autres projets.

Sur la dernière vague (novembre-décembre), son émission n'était écoutée que par 71 000 auditeurs au quart d'heure moyen, soit une baisse de 12 000 personnes sur un an comme le rappellent nos confrères.