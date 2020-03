Miley Cyrus : Dévastée par les moqueries, elle a arrêté de porter des bikinis

Le 25 août 2013, Miley Cyrus avait choqué des millions de téléspectateurs et d'internautes. Sa performance aux MTV Video Music Awards a marqué les esprits et lui a valu de nombreuses moqueries. Affectée, la chanteuse avait arrêté de porter des maillots de bain et des shorts.

"Personne n'a pensé que je me serais sentie mal à cause de ça. Ça m'a vraiment, vraiment, fait mal qu'on se moque de mon corps comme ça. Et ça a vraiment affecté ma vie privée", a ajouté Miley Cyrus. Demi Lovato aussi a flanché face à l'influence des réseaux sociaux. Elle les a temporairement désertés après son overdose presque fatale, en juillet 2018.

