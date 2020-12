Miley Cyrus : Elle révèle la vraie cause de son divorce avec Liam Hemsworth

L'annonce de la séparation de Miley Cyrus et Liam Hemsworth, en août 2019, avait surpris les fans du couple. La chanteuse est récemment revenue sur cette rupture et le divorce, finalisé l'année dernière. "C'était trop conflictuel", vient-elle de révéler. Des propos que l'acteur, heureux avec sa nouvelle petite-amie, préfère ignorer...

C'est avec que le présentateur radio Howard Stern que Miley Cyrus a parlé de son divorce avec Liam Hemsworth. L'ex-héroïne de la série Hanna Montana et interprète de l'album Plastic Hearts (sorti vendredi 27 novembre) a notamment confié aux auditeurs que leur relation était devenue très conflictuelle. "Quand je rentre à la maison, je veux être soutenue par quelqu'un. Les drames et les disputes ne m'excitent pas", explique Miley, à nouveau célibataire depuis sa rupture avec le chanteur Cody Simpson.

La jolie blonde de 28 ans attribue également leur divorce au Woolsey Fire, les feux qui ont ravagé la Californie en novembre 2018 et détruit leur maison. "Notre maison a brûlé. Nous étions fiancés - je ne sais pas si nous comptions vraiment nous marier... J'ai tout perdu, se souvient Miley Cyrus. J'avais beaucoup de choses et tout est parti... Je me suis accrochée à ce qu'il restait de la maison, c'est à dire lui et moi." Le couple s'était ensuite marié le 23 décembre 2018, deux mois après les feux, dans la ville de Nashville. Malgré leur séparation annoncée quelques mois plus tard, près de 10 ans après leur rencontre sur le tournage du film The Last Song, la chanteuse garde aujourd'hui encore des sentiments forts à l'égard de son ex-mari : "Je l'aime vraiment beaucoup, encore aujourd'hui, je l'aimerai toujours."