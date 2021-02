Miley Cyrus : Jupette en cuir et crop top, elle fait le show pour TikTok et le Super Bowl LV

C'est l'évènement le plus regardé du petit écran américain et, malgré la pandémie de coronavirus qui a durement frappé les Etats-Unis, il s'est tenu en public : dimanche 7 février, le Super Bowl LV a vu triompher les Tampa Bay Buccaneers au Raymond James Stadium. Le pré-show était notamment assuré par Miley Cyrus.

Devant environ 25 000 spectateurs, une jauge réduite pour cause de crise sanitaire le stade pouvant contenir 65 000 personnes, l'hymne américain The Star-Spangled Banner a été interprété par la chanteuse Jazmine Sullivan accompagnée du chanteur et musicien Eric Church. Quant à la chanteuse H.E.R, guitare électrique à la main, elle s'est collée à un autre chant patriotique incontournable : America the Beautiful. Alors tout le monde attendait la performance du chanteur de The Weeknd lors de la mi-temps du match - un show qui lui a coûté la modique somme de 7 millions de dollars le reste ayant été financé par des sponsors comme Pepsi - un pré-show était organisé pour ambiancer Tampa.

Sur scène, Miley Cyrus était l'invitée principale du concert intitulé TikTok Tailgate Party, présenté par Steve Harvey et MJ Acosta. La chanteuse américaine de 28 ans - qui a aussi chanté avec Billy Idol et Joan Jett - est apparue dans une tenue sexy noire et violette composée d'une jupette en cuir avec des zips et un crop top lacé dans le dos, perchée sur des boots à fins talons. Elle avait aussi enfilé un maillot de football américain.

La star, au look rock glam', a interprété ses tubes comme Edge of Midnight, We Can't Stop ou Wrecking Ball. Miley, dont le dernier disque intitulé Plastic Hearts est sorti en novembre dernier, n'a pas caché sa joie de monter sur scène. "C'est mon premier concert en un an et je ne pouvais imaginer une meilleure manière de remonter sur scène qu'ici à Tampa, entourée de tous ces héros du monde médical", a-t-elle déclaré alors que la NFL avait invité 7500 personnes travaillant dans la santé pour leur rendre hommage. Le nouveau président, Joe Biden, a lui aussi salué ces héros par une vidéo diffusée avant le match appelant à une minute de silence pour les 463 000 morts aux Etats-Unis à cause du coronavirus.