Milla Jasmine au naturel : sa photo sexy et nombreuses réactions

Si vous avez loupé l'information, la belle brune devrait participer au tournage de la nouvelle saison des Marseillais VS Le Reste du monde. Il devrait débuter ce mercredi 1er juillet 2020, dans le Sud de la France. Une édition à laquelle devraient également participer Carla Moreau, Maeva Ghennam, Julien Tanti, Benjamin Samat ou Nikola Lozina. Tous sont actuellement confinés dans des chambres d'hôtel et ont passé le test du coronavirus avant de débuter l'émission de télé-réalité.

Sur Snapchat, Milla Jasmine s'est confiée sur cette nouvelle aventure. "J'appréhende de fou. Vous allez me manquer, ça va être dur. Mes petits chiens, Mujdat et ma famille vont aussi trop me manquer. (...) J'espère que ça va bien se passer. C'est la première fois que je ne sais pas vraiment comment ça va se passer. Je sais qu'il y aura mon acolyte Niko. J'espère qu'il est en forme. J'espère que, cette année, on sera solidaire entre nous, qu'il n'y aura pas trop de trahisons." Si elle a autant de craintes, c'est parce que lors du tournage de la dernière saison de Moundir et les apprentis aventuriers, qui a été stoppée à cause du coronavirus, il y avait eu de nombreuses disputes. "Il y a trop d'histoires à régler. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a eu plein d'histoires pendant le tournage des Apprentis aventuriers saison 5. Mais au bout de trois jours, le tournage s'était arrêté à cause du corona. Donc les images ne devraient jamais passer", a-t-elle révélé.